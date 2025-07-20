موسكو تستضيف مهرجان ثقافة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

تستضيف العاصمة الروسية موسكو، مهرجان ثقافة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي يُقام في حديقة «إرميتاج»، وشمل المهرجان عروضًا موسيقية راقصة، وورش عمل، ورسومًا متحركة يومي 19 و20 يوليو، وينتهي المهرجان 27 يوليو.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ«صدى البلد»، فإنه شارك في حفل الافتتاح ممثلون عن حكومة موسكو وسفراء دول أمريكا اللاتينية، وقدمت مجموعات موسيقية وفنانون من الأرجنتين وفنزويلا وبيرو وكوبا وغواتيمالا والمكسيك والإكوادور وكولومبيا والدومينيكان وبوليفيا عروضًا على المسرح.

ويتخلل المهرجان ورش عمل لتعلم الرقصات مثل التانغو والسالسا والباشاتا والكيسومبا والرمبا، بالإضافة إلى دروس في صنع الزينة، الأقنعة، تزيين المراوح والهدايا التذكارية الأخرى. كما يخطط المنظمون لتنظيم أنشطة للأطفال تحت عنوان "قرية الهنود الحمر"، كما ستُقام ورش عمل مرتبطة بكرة القدم "الفريستايل" و"كابويرا"، بالإضافة إلى عروض تفاعلية وتدريبات متنوعة لجميع الأعمار.

تعاون وتبادل إعلامي

وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.



