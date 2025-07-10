روسيا: مجموعة بريكس لا تحتوي على أي شيء معادٍ للولايات المتحدة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن موسكو تراقب تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن بريكس ولا جديد في هذا الشأن.

وقال ريابكوف في تصريحات له أن مجموعة بريكس لا تحتوي على أي شيء معادٍ للولايات المتحدة وهي ليست موجهة ضدها.

وحول التهديدات الأمريكية ضد بريكس أضاف المسؤول الروسي : روسيا تدعو إلى حلول وسط ولا حاجة للتحدث مع أعضاء المجموعة بلغة التلاعب.

وتابع : دور روسيا في التسوية الإيرانية أوسع من مجرد الوساطة موسكو تساعد في إيجاد الحلول.

وختم : الحوار بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة بشأن تبادل الأسرى متواصل والأجهزة المعنية تتعامل مع هذا الأمر.