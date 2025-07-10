روسيا : جوتيريتش ومرؤوسيه ينشرون أكاذيب كييف والغرب بانتظام

أكدت وزارة الخارجية الروسية ردا علي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن هجمات المسيرات الروسية أن الأمين العام للأمم المتحدة ومرؤوسيه ينشرون أكاذيب كييف والغرب بانتظام.



وقالت الخارجية الروسية في تصريحات مقتضبة لها : من السخف الاعتقاد بأن روسيا قد يكون لديها أسباب لإعاقة التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وأضافت الوزارة الروسية : تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة حول أوكرانيا تمثل مرة أخرى دليلاً واضحاً على تحيّزه السياسي لنظام كييف.

وتابعت الخارجية الروسية قائلة : ما يستحق الإدانة الحازمة فعلاً هو أفعال مسلحي نظام كييف الذين تسببوا في انقطاع الكهرباء عن محطة زاباروجيا.

وشددت الخارجية لاروسية علي أن البيان الصادر عن جوتيريش -والذي وصف فيه الضربات الروسية الأخيرة بأنها الأكبر منذ بداية الحرب، يعكس قصراً في النظر وتجاهلاً للحقائق على الأرض".



