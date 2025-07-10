بـ 18 صاروخا و400 مسيرة ..روسيا تستهدف الأراضي الأوكرانية خلال الليل

استهدفت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية خلال ساعات الليل بـ 18 صاروخا ونحو 400 مسيرة وذلك بحسب التصريحات التي ادلي بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي .

وفي سياق متصل ، أعلنت السلطات المحلية وحكام عدة مناطق في أوكرانيا في وقت سابق عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة 36 آخرين جراء هجمات روسية متفرقة على البلاد، بحسب فرنس 24.



و قتل شخصان وأصيب اثنان آخران، في منطقة سومي، بينما سقط قتيل وجريحان في خيرسون، وقتيل في أوديسا، إضافة إلى 27 جريحا في خاركيف وخمسة في دنيبروبيتروفسك.



و وفقا لرئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، كما هاجمت مسيّرات روسية العاصمة كييف، ما أدى إلى أضرار في بعض الأبنية بدون تسجيل إصابات بشرية.