أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الكرملين أكد على جهوده المستمرة في إصلاح العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن موسكو تسعى لتجاوز الفجوات الدبلوماسية وتحقيق توازن جديد في العلاقات مع واشنطن على الرغم من التوترات الأخيرة بين البلدين.

روسيا تحقق تقدمًا عسكريًا يوميًا في أوكرانيا

في السياق العسكري، أعلن الكرملين أن القوات الروسية تتقدم على الأرض في أوكرانيا بشكل مستمر.

وأوضح المتحدث أن الوضع العسكري في الأراضي الأوكرانية يتغير بشكل يومي لصالح القوات الروسية، مع استمرار العمليات العسكرية على عدة جبهات.

روسيا تأمل في تسوية النزاع الأوكراني عبر الدبلوماسية الأمريكية

وفيما يتعلق بالجهود الدولية لحل النزاع، أكد الكرملين أنه يتوقع أن يواصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، جهوده لتسوية النزاع الأوكراني عبر الوسائل الدبلوماسية.

وأوضح المتحدث الروسي أن موسكو تتطلع إلى مشاركة الولايات المتحدة في هذه العملية باعتبارها طرفًا رئيسيًا في إيجاد حلول سلمية للأزمة.

كما أشار الكرملين إلى أن هناك رغبة مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة في حل النزاع القائم في أوكرانيا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية.

وشدد على أن التوصل إلى حل سلمي يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

الوضع العسكري في أوكرانيا يتغير لصالح القوات الروسية

وفي تأكيد على التقدم المستمر، أكد المتحدث باسم الكرملين أن الوضع العسكري على الأرض في أوكرانيا يتغير كل يوم لصالح القوات الروسية.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تعاني من صعوبات متزايدة في مواجهة التقدم الروسي المستمر.

المفاوضات المباشرة مع كييف ستكون في مصلحة أوكرانيا

وفي تعليق على المسار السياسي المحتمل، أكد الكرملين أن المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا ستكون في مصلحة كييف، في حال تم الوصول إلى تسوية سياسية تلبي احتياجات الأمن الروسي وتساهم في استقرار المنطقة.