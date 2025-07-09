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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدة تولستوي في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في نبأ عاجل، عن تمكن قواتها من السيطرة على بلدة تولستوي الواقعة في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا. 

وهذه السيطرة تمثل خطوة جديدة في العمليات العسكرية الروسية في المنطقة.

استهداف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية

في سياق متصل، أكدت الوزارة أنها استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية باستخدام صواريخ "كينجال" الفرط صوتية. هذه الهجمات تأتي ضمن سلسلة من الهجمات الروسية المستمرة على الأهداف العسكرية الأوكرانية.

إسقاط 86 طائرة مسيّرة أوكرانية

أوضحت الدفاع الروسية أيضًا أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 86 طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تستهدف مناطق روسية، بما في ذلك مقاطعة موسكو، مما يسلط الضوء على التصعيد المستمر في الحرب الإلكترونية والجو-أرض بين القوات الروسية والأوكرانية.

أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية بلدة تولستوي

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