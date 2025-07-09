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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن اسقاط 86 مسيرة أوكرانية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في إسقاط 86 مسيرة أوكرانية كانت تستهدف مناطق روسية بينها مقاطعة موسكو.

وفي وقت سابق ؛ تصدت روسيا لهجوم أوكراني جديد استهدف الدولة الروسية ليلا بـ 94 مسيرة، والتي أسقطت معظمها الدفاعات الجوية الروسية.

واستمرت الحرب الروسية الأوكرانية خلال الفترة الأخيرة مع تصاعد وتيرة الصراع العسكري بين الطرفين بسبب إقدام الدولة الأوكرانية على تدمير الطائرات الاستراتيجية الروسية من طراز تابلوف 95 التي يمكنها حمل القنابل النووية الروسية التكتيكية بـ 4 مطارات عسكرية خلال التفاوض الروسي الأوكراني على الأراضي التركية.

وقررت موسكو الرد على الهجوم الأوكراني وقامت روسيا الجمعة الماضي بشن أكبر هجوم عسكري على أوكرانيا بأكثر من 500 مسيرة جوية، وصواريخ باليستية.

وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، إن الهجوم الروسي تسبب في إضاءة السماء ليلا من قوته، وطالب ترامب بالحصول على منظومة الباتريوت الصاروخية الأمريكية للدفاع الجوي، وذلك خلال اتصال هاتفي.

وأجابه ترامب إن واشنطن ستعمل على إرسال المساعدات الدفاعية العسكرية إلى كييف.

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