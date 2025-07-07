الدفاع الروسية: أسقطنا 91 مسيرة أوكرانية فوق مناطقنا والبحر الأسود خلال الليل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية ، خبرا عاجلا يفيد بأن الدفاع الروسية، أعلنت أسقطنا 91 مسيرة أوكرانية، فوق المناطق الروسية والبحر الأسود خلال الليل.

وفي سياق متصل، أكد حاكم منطقة لينينغراد، القريبة من مدينة سان بطرسبرغ، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين إضافيتين، من دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية.

إغلاق مؤقت للمجال الجوي



وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، إغلاقًا مؤقتًا لعدد من المطارات في موسكو وسان بطرسبرغ ومناطق أخرى كإجراء احترازي عقب الهجمات، ما أدى إلى تأجيل عشرات الرحلات الجوية. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن "خطة ضمان السلامة الجوية في حالات الطوارئ".

وفي تطورات لاحقة مساء الأحد، أفاد مسؤولون محليون ، بأن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط سبع طائرات مسيرة فوق منطقة أوريول وسط البلاد، وثلاث فوق منطقة سمولينسك غربًا، وأربع أخرى في منطقة تفير شمال غربي موسكو، ما يرفع عدد الطائرات المسيّرة التي تم التصدي لها خلال اليوم إلى أعداد غير مسبوقة.