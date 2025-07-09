المستشار الألماني يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا

أكد المستشار الألماني على استمرارية الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، في وقتٍ حرج تتصاعد فيه الهجمات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية.

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روسيا تشن هجومًا جديدًا على أوكرانيا:

وأعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية شنت هجومًا واسعًا باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ، واصفةً الهجوم بأنه الأوسع منذ 3 سنوات.

الهجوم أسفر عن تصعيد كبير في مناطق عدة داخل أوكرانيا، بما في ذلك مناطق بعيدة عن خط الجبهة.

سلاح الجو الأوكراني يواجه الهجوم

أوضح سلاح الجو الأوكراني أن الهجوم شمل إطلاق 728 طائرة مسيّرة و13 صاروخًا. ومع ذلك، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية من اعتراض 711 مسيّرة، وتدمير ما لا يقل عن 7 صواريخ، مما ساهم في تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

أهداف الهجوم تشمل مناطق غربية في أوكرانيا

على الرغم من كون معظم الهجمات تتركز على مناطق شرق أوكرانيا القريبة من الجبهة، فإن الهجوم الأخير استهدف أيضًا مناطق غربية، مثل لوتسك، وخميلنيتسكي، وتيرنوبل، ما يشير إلى اتساع نطاق الهجمات الروسية.