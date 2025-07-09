عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يعيد تقييم موقفه من أوكرانيا ويسعى لوقف نار مؤقت

قالت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن إعلان الرئيس دونالد ترامب عن إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا يُعد تحولًا واضحًا في موقفه منذ توليه الرئاسة، مشيرة إلى أن هذا التحول جاء نتيجة "فوضى وغياب استراتيجية واضحة" داخل الإدارة الأمريكية بشأن الملف الأوكراني.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الموقف الأمريكي اتسم بالتناقض مؤخرًا، حيث صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو، ثم المتحدث باسم وزارة الدفاع شون بيرمان، بعدم قدرة الولايات المتحدة على مواصلة إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، خاصة في ظل زيادة الدعم العسكري الموجه إلى إسرائيل.

وأشارت إلى أن ترامب يعيد حاليًا تقييم الموقف مع فريقه الحكومي، في ضوء تجربته السابقة مع انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، والتي وصفها مرارًا بأنها "كارثة استراتيجية"، موضحةً أن ترامب يحاول تفادي تكرار سيناريو مشابه من خلال إدارة النزاع الأوكراني بطريقة مختلفة.

وأكدت أن ترامب لا يسعى إلى اتفاق طويل الأمد يتضمن ضمانات أمنية، بل يفضل إعلان وقف لإطلاق النار والمضي قدمًا سياسيًا، وهو نهج يتعارض مع الرؤية الروسية بقيادة فلاديمير بوتين، التي تعتمد على التفاوض ضمن حزمة أوسع من الشروط.