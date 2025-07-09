روسيا تعيد فتح سفارتها في طهران.. وكييف تئن من أقوى ضربة لموسكو بالمسيرات

قالت روسيا اليوم الأربعاء إن سفارتها في طهران أعادت فتح أبوابها أمام الجمهور، مشيرة إلى أن الوضع الأمني ​​في إيران استقر بعد الصراع الذي استمر أسبوعين مع إسرائيل.

كانت البعثة قد توقفت عن تقديم الخدمات القنصلية في 15 يونيو بعد أن شنت إسرائيل حملة قصف غير مسبوقة استهدفت المنشآت النووية الإيرانية والبنية التحتية العسكرية، فضلاً عن المناطق السكنية.

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من ألف شخص، بمن فيهم كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية دورية إن الوضع يشهد "بعض الاستقرار"، مضيفة أن "الخدمة القنصلية للسفارة الروسية في طهران تعمل بالفعل كالمعتاد".

ومع ذلك، حثت الروس أيضًا على توخي الحذر والبقاء يقظين أثناء زيارتهم للبلاد.

وتوفر موسكو دعماً حاسماً لطهران، ولكنها لم تدعم شريكتها بقوة حتى بعد انضمام الولايات المتحدة إلى حملة القصف الإسرائيلية.

أكبر هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة



صرحت كييف اليوم الأربعاء أن روسيا شنت أكبر هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ تدخل موسكو لأوكرانيا الذي استمر أكثر من ثلاث سنوات، مستهدفةً بشكل رئيسي غرب البلاد.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا هاجمت بـ 728 طائرة مسيرة و13 صاروخًا، مضيفًا أن أنظمة دفاعه الجوي اعترضت 711 طائرة مسيرة ودُمرت سبعة صواريخ على الأقل.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذا هجوم ذو دلالة - ويأتي تحديدًا في وقت بُذلت فيه الكثير من الجهود لتحقيق السلام وإرساء وقف إطلاق النار، ومع ذلك تواصل روسيا صدها جميعًا".

ودعا الحلفاء إلى تشديد العقوبات على روسيا، وخاصة تلك التي تستهدف قطاع الطاقة، وهو مصدر دخل مهم لصندوق الحرب الروسي.

وأضاف زيلينسكي: "يعرف شركاؤنا كيفية ممارسة الضغط بطريقة تجبر روسيا على التفكير في إنهاء الحرب، وليس شن ضربات جديدة".

صرح إيجور بوليشوك، عمدة مدينة لوتسك الغربية، باندلاع حرائق في "منشأة"، مؤكدًا عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات.

وتجاوزت هذه الضربة الرقم القياسي الروسي السابق البالغ 550 طائرة مسيرة وصاروخًا، والذي سُجّل في وقت سابق من هذا الشهر.

ويأتي ذلك بعد تراجع الولايات المتحدة عن إعلانها خفض بعض إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وكتب أندريه يرماك، رئيس ديوان الرئيس الأوكراني، على مواقع التواصل الاجتماعي: "من اللافت للنظر أن روسيا شنت هذا الهجوم في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة علنًا أنها ستزودنا بالأسلحة".

