تسريبات صوتية لـ ترامب.. الرئيس الأمريكي يهدد بقصف موسكو وبكين



أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية بحصولها علي تسجيلات صوتية منسوبة الي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث يهدد فيها

نظيره الروسي فلاديمير بوتين بقصف موسكو ونظيره الصيني شي جين بينغ بضرب بكين، وذلك قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة.



التهديد بقصف موسكو

وأشارت القناة الأمريكية أن التسجيل يتحدث فيه ترامب لكبار المتبرعين لحملته الانتخابية خلال 2024 بأنه سعى في السابق لردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مهاجمة أوكرانيا عبر التهديد بقصف موسكو.

ووفقًا للتسجيل الصوتي فقد قال ترامب أيضا : قلتُ لبوتين إذا دخلتم أوكرانيا، فسأقصف موسكو قصفاً انتقامياً، وأقول لكم إنه ليس لدي خيار آخر، ثم قال بوتين: لا أصدقك، لكنه صدقني بنسبة 10%.

تحذير للصين

كما لفت التسجيل الصوتي الي ان ترامب ادعى لاحقاً أنه نقل تحذيراً مشابهاً إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ من غزو تايوان، قائلاً له : إن الولايات المتحدة ستقصف بكين رداً على ذلك.

وقال ترامب عن شي: لقد ظنني مجنوناً، ولم تكن لدي مشكلة قط.