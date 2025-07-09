وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي دعم العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً من السيد "كاسبر فيلدكامب" وزير خارجية هولندا يوم الأربعاء؛ وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة المستجدات الإقليمية.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشاد وزير الخارجية بالعلاقات المتميزة بين البلدين في المجالات المختلفة، مؤكداً التطلع لدعم الشراكة الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية الى مصر وزيادة التبادل التجاري، معرباً عن التقدير للدعم الهولندي لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى المختلفة ولإقرار البرلمان والمجلس الأوروبيين للشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة إلى مصر بقيمة ٤ مليار يورو، والتي ستسهم في دعم الجهود المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المتعددة فى ظل الاضطرابات الإقليمية والدولية.



وأطلع الوزير عبد العاطى نظيره الهولندي على آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى والجهود الحثيثة التى تضطلع بها مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، مشددًا على أهمية دور الاتحاد الأوروبى فى دعم الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وضمان استدامته ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، خاصة فى ظل الأوضاع الكارثية في قطاع غزة واستخدام إسرائيل سياسة التجويع كسلاح ضد المدنيين.

كما أكد على أهمية التوصل إلى حل دائم وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تطرق الاتصال إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، حيث شدد الوزير عبد العاطى على أهمية تثبيت الاتفاق وخفض التصعيد وضرورة استئناف المسار التفاوضى على نحو يسهم في معالجة كافة الشواغل ويحقق التهدئة المنشودة وخفض التوتر في المنطقة.



ومن جانبه أشاد وزير خارجية هولندا بالجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وللدور المصرى الداعم لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.