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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكرملين: المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا تصب في مصلحة كييف

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الكرملين أكد أن المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا تصب في مصلحة كييف، مشيراً إلى أنه يعمل على إصلاح علاقاته المتوترة مع الولايات المتحدة، وسط جهود دبلوماسية مستمرة للحد من التوترات. 

وأوضح الكرملين أن الجانبين الروسي والأمريكي يسعيان إلى حل النزاع القائم في أوكرانيا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

التقدم العسكري الروسي في أوكرانيا مستمر

وقال الكرملين إن القوات الروسية تحقق تقدمًا ميدانيًا مستمرًا في أوكرانيا يومًا بعد يوم. 

ورغم التحركات العسكرية، أضافت روسيا أنها تفضل الحلول الدبلوماسية لتسوية النزاع.

ترامب قد يواصل دوره في التوسط لحل النزاع

وتوقع الكرملين أن يواصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا.

الوضع على الأرض يتغير لصالح القوات الروسية

وأكد الكرملين أن الوضع على الأرض في أوكرانيا يتغير يومًا بعد يوم لصالح القوات الروسية، مع استمرار التقدم العسكري الروسي الذي ينعكس بشكل كبير على الوضع الميداني.

المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا تصب في مصلحة كييف

في سياق متصل، قال الكرملين إن المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا قد تكون في مصلحة كييف، ما يعكس رغبة روسيا في تسوية النزاع عبر الحوار المباشر وتقديم التنازلات السياسية لتحقيق السلام.

الكرملين التقدم العسكري الروسي في أوكرانيا روسيا وأوكرانيا

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