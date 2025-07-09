الكرملين: روسيا ستظل هادئة أمام خطاب ترامب المتشدد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن الكرملين صرح بأنه لن يتأثر بخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتشدد، مشيرًا إلى أن ترامب معروف بتقديم تصريحات قاسية، إلا أن روسيا ستظل هادئة وتتعامل مع هذه التصريحات بحكمة.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، أن موسكو لا تبالي بالتصريحات القوية التي قد تخرج من مسؤولين أمريكيين سابقين، وستواصل التركيز على مصالحها الوطنية.

روسيا تعمل على تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة

وفي سياق متصل، قال الكرملين إنه على الرغم من التصريحات المتبادلة، فإن روسيا تسعى جاهدًا لإصلاح علاقاتها المتوترة مع الولايات المتحدة. وشدد على أن موسكو مستمرة في العمل من أجل معالجة القضايا العالقة مع واشنطن، في محاولة لإعادة التوازن لعلاقات البلدين التي تأثرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

موسكو تؤكد رغبتها في حل النزاع الأوكراني سياسيًا ودبلوماسيًا

وأضاف الكرملين، أن هناك رغبة روسية وأمريكية مشتركة في حل النزاع القائم في أوكرانيا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية. وتؤكد روسيا دائمًا على ضرورة إيجاد حل سلمي للصراع القائم في الشرق الأوكراني، داعية إلى التفاوض المباشر بين الأطراف المعنية.

التطورات اليومية على الأرض تشير إلى تغيرات لصالح الروس

وعن الوضع العسكري على الأرض في أوكرانيا، أوضح الكرملين أن الأوضاع تتغير يوميًا على حساب الأوكرانيين، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية الروسية على الجبهة الأوكرانية تحقق تقدمًا مستمرًا.

وفي إشارة إلى حل سياسي محتمل، شدد المتحدث باسم الكرملين على أن المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا ستكون في مصلحة كييف في حال إجراءها، في وقت تسعى فيه موسكو لتحقيق أهدافها الأمنية والاستراتيجية في المنطقة.