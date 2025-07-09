الكرملين: رغبة روسية أمريكية في حل الصراع بأوكرانيا بالوسائل الدبلوماسية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الكرملين أعلن عن وجود رغبة من جانب روسيا والولايات المتحدة في تسوية الصراع القائم في أوكرانيا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

التصريحات تشير إلى إمكانية بدء محادثات لتخفيف حدة النزاع في الفترة المقبلة، لكن الوضع الميداني لا يزال يتطور بسرعة.

الوضع على الأرض يتغير بشكل مستمر

وفي السياق ذاته، أضاف الكرملين أن الوضع على الأرض في أوكرانيا يشهد تغييرات مستمرة، مشيرًا إلى أن هذه التغييرات تحدث "على حساب الأوكرانيين". هذه التصريحات تبرز استمرار العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، وتعكس الوضع المتقلب والمستمر في الجبهات المختلفة.

المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا تصب في مصلحة كييف

وفي تصريح آخر أكد الكرملين أن المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا قد تكون في مصلحة كييف في حال تم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي.