إعفاء مواطني دولة عربية من تأشيرة دخول روسيا

أفادت وزارة الخارجية العمانية ببدء سريان تطبيق اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة روسيا الاتحادية وذلك اعتبارًا من 18 يوليو 2025.

وطالبت الوزارة العمانية جميع المواطنين عند التخطيط للسفر إلى روسيا الاتحادية، الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة المضيفة .

كما شددت الخارجية العمانية علي ضرورة مراعاة الحصول على التأشيرة إذا كان دخولهم قبل تاريخ سريان الاتفاقية المشار إليه وأن أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة (٦) ستة أشهر على الأقل.

وحثت كذلك علي ضرورة ألا تتجاوز مدة الإقامة (٣٠) ثلاثين يوما في كل زيارة، على أن لا تتعدى المدة الإجمالية للإقامة (٩٠) تسعين يوما خلال العام الميلادي ، مضيفة " ويتعين في حالة الرغبة في البقاء لمدة تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما في الزيارة الواحدة الحصول على تأشيرة وفقا لقوانين البلد المضيف.

وأكدت أيضا علي ألا يكون الغرض من الزيارة هو الإقامة الدائمة أو الدراسة أو القيام بأنشطة تتطلب تصريح عمل.