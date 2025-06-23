سلطنة عمان تعلق رحلاتها الجوية إلى 4 دول خليجية

أعلنت سلطنة عمان اليوم الاثنين تعليق الرحلات الجوية ، من وإلى 4 دول خليجية، بعد الهجمات الإيرانية التي استهدفت قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وأوضح الطيران العماني، في بيان أن تعليق الرحلات شمل عدة وجهات هي المنامة ودبي والدوحة والكويت حتى إشعار آخر، بحسب ما أوردته صحيفة الصحوة العمانية.

وأضاف البيان: "قد تتأثر باقي رحلات الطيران العماني بالتأخير؛ نتيجة تغير مسارات رحلات الطيران؛ نظرًا للتطورات الأخيرة في المنطقة".

وتابع: "ويرجو للطيران العماني من المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقعنا الإلكتروني omanair.com قبل التوجه إلى المطار".

كما يواصل الطيران العماني متابعة الوضع عن كثب، وسيقوم بمشاركة أي مستجدات حال توفرها، ويتوجه الناقل الوطني بجزيل الشكر لجميع المسافرين الكرام على تفهمهم وتعاونهم.

وشنت إيران هجوما على قاعدة العديدة الأمريكية، وأعلنت وزارة الدفاع القطرية اعتراض الصواريخ، ولم تُبلغ عن أي إصابات فورية.

وأدانت الحكومة القطرية الهجمات، وقالت إنها تُنسق بشكل وثيق مع شركائها الدوليين لمراقبة الوضع.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن القصف الصاروخي جاء ردا على القصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية فجر أمس الأحد.