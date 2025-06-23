خبير عسكري: أتوقع لقاء يجمع ممثلي أمريكا وإيران بسلطنة عمان

أكد اللواء محمد قشقوش، الخبير العسكري، أن إيران خرجت من الضربة الجوية الإسرائيلية بألم شديد، ولكن قامت برد عنيف على إسرائيل بأطلاق عدد من الصواريخ.

وقال محمد قشقوش،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، عبر فضائية الحدث اليوم، أنه متوقع أن يكون هناك تمهيد للقاء يجمع بين ممثل أمريكا وممثل إيران بسلطنة عمان، من أجل وجود تهدئة ووقف إطلاق النار.

كشف الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، أخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والرد الإيراني على القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الدكتور ماك شرقاوي المحلل الأمريكي، أن ترامب تحدث عن عواقب وضربة قوية ضد إيران في حالة مهاجمة القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والجميع لا يريد الدخول في حرب ولا اعرف ما تمتلك ايران لتهديد الدول الشقيقة وتوسيع رقعة الصراع وهذا العمل والهجوم على القواعد الأمريكية بهذه الطريقة