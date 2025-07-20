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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ابتكار طبي روسي جديد.. واحتفالات صيفية مبهجة بيوم نهر موسكو تتصدّر عناوين الصحف الروسية اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال حسين مشيك مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إنّ السلطات الروسية، بالتعاون مع عدد من الجامعات المحلية، تعمل على تطوير ابتكار طبي جديد يُعنى بمراقبة تدفق الدم في الشرايين باستخدام أجهزة الليزر، دون الحاجة إلى التدخل الجراحي، حيث يأتي هذا الابتكار في إطار جهود موسكو المتواصلة للتقدّم العلمي والطبي رغم العقوبات الغربية والصراع الجيوسياسي، إذ تواصل روسيا سعيها لتعزيز مكانتها في المحافل الدولية من خلال مساهماتها في المجال الطبي.


وأضاف مشيك، في تصريحات مع الإعلاميين محمد جاد، آية الكفوري، وعهد العباسي، ببرنامج "صباح جديد"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الابتكار الجديد يُعدّ تطوراً نوعياً في عالم الطب، ويُسهم في مساعدة الأطباء على مراقبة مجرى الدم داخل الشرايين بدقة، ما يُحسّن جودة التشخيص والعلاج دون اللجوء إلى العمليات الجراحية، مشيرًا، إلى أن هذا الابتكار يحمل فوائد كبيرة للمرضى، سواء في روسيا أو حول العالم، خاصة إذا تم تطويره واعتماده خلال الفترة المقبلة.


وتابع، أنّ روسيا تواصل دعمها للبحث العلمي، لا سيما في أوساط الشباب في الجامعات، حيث تعمل على تشجيعهم على ابتكار لقاحات وأدوية جديدة.


وفي سياق مختلف، أشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى احتفال موسكو اليوم بـ"يوم نهر موسكو"، حيث تنظم العاصمة الروسية فعاليات ثقافية وسياحية متنوعة.


وأوضح أن اسم العاصمة "موسكو" مستمد من نهر موسكفا الذي بُنيت المدينة على ضفافه، ويبلغ طوله نحو 500 كيلومتر، بينما يتجاوز عرضه 200 متر، ويصل عمقه إلى 14 متراً، وتقام احتفالات هذا اليوم من خلال عروض فنية وثقافية، إضافة إلى إتاحة جولات مجانية على متن القوارب الكهربائية عبر النهر، وسط مشاركة كبيرة من السكان والسياح.

موسكو السلطات الروسية أجهزة الليزر

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