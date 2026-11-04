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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا: دراسة إقامة موقف لسيارات الأجرة أمام الجامعة.. تدشين فعاليات الملتقى التوظيفى الأول للمحافظة بمشاركة 45 شركة ومصنعاً

الملتقى التوظيفى بقنا
الملتقى التوظيفى بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، المحافظ يوجّه بدراسة إقامة موقف لسيارات الأجرة أمام الجامعة، ويدشن فعاليات الملتقى التوظيفى الأول للمحافظة بمشاركة 45 شركة ومصنعا، والأمن يكشف تفاصيل جثة ملقاة داخل جوال بجوار ترعة فى قرية دنفيق بنقادة، ومحكمة الجنايات تحيل أوراق المتهم بإنهاء حياة شقيقه بقرية المراشدة للمفتى.

 

تيسيرا على الطلاب.. محافظ قنا يوجه بدراسة إقامة موقف لسيارات الأجرة أمام الجامعة

‏وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، بدراسة إقامة موقف لسيارات الأجرة أمام البوابة 9 بجامعة قنا، بما يسهم في تيسير حركة انتقال الطلاب والأهالي والمترددين على الجامعة، وتوفير وسيلة انتقال منظمة والحد من التكدسات المرورية بمحيط بوابات الجامعة.



‏ ‏وخلال جولته شدد محافظ قنا، على رفع كافة الإشغالات بمحيط البوابة 9 بجامعة قنا، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية، والحفاظ على السيولة المرورية، وانتظام حركة المواطنين والسيارات، ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنظمة أمام الطلاب والأهالي والمترددين على الجامعة.

 

الزوجة كلمة السر.. الأمن يكشف تفاصيل جثة ملقاة داخل جوال بجوار ترعة بقنا


 

كشفت أجهزة الأمن بقنا، ملابسات العثور على جثة مسن مقطعة إلى أجزاء داخل جوال، وملقاة بالقرب من ترعة بجوار قرية دنفيق التابعة لمركز نقادة، جنوب المحافظة، حيث تبين أن زوجته الأخيرة وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات مالية بينهما، وجرى ضبطها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية، بها شبهة جنائية، داخل جوال ملقى على الطريق الزراعي بجوار إحدى الترع، بالقرب من قرية دنفيق بمركز نقادة.
 

على مدار 3 أيام.. محافظ قنا يدشن الملتقى التوظيفى الأول للمحافظة بمشاركة 45 شركة ومصنعا
 

‏دشن اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، فعاليات الملتقى التوظيفي الأول للمحافظة، والذي يقام بالصالة المغطاة التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمدينة قنا، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري بمشاركة 45 شركة ومصنعا لتوفير 2315 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة في مختلف التخصصات والمجالات المهنية والفنية والإدارية، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج تنمية الصعيد.

‏ويأتي تنظيم هذا الملتقى فى إطار جهود المحافظة، لفتح آفاق جديدة أمام الشباب باعتبارهم المحرك الرئيسي لمسيرة التنمية الشاملة، وبناء الجمهورية الجديدة فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 

إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة شقيقه بقرية المراشدة في قنا للمفتى

قضت محكمة جنايات قنا، بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة قتل شقيقه بسبب خلافات على قطعة أرض فضاء"حوش"، بناحية قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بقنا.

ترجع وقائع القضية إلى 15 مايو 2026 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمد.ع.ع.ع، 22 عاما، عامل، وآخر هارب، تهمة إنهاء حياة شقيقه حسين، بطلق ناري خرطوش بسبب خلافات على قطعة أرض فضاء حوش، بناحية قرية المراشدة بالوقف.

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