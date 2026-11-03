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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الزوجة كلمة السر.. الأمن يكشف تفاصيل جثة ملقاة داخل جوال بجوار ترعة بقنا

مشرحة
مشرحة

كشفت أجهزة الأمن بقنا، ملابسات العثور على جثة مسن مقطعة إلى أجزاء داخل جوال، وملقاة بالقرب من ترعة بجوار قرية دنفيق التابعة لمركز نقادة، جنوب المحافظة، حيث تبين أن زوجته الأخيرة وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات مالية بينهما، وجرى ضبطها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية، بها شبهة جنائية، داخل جوال ملقى على الطريق الزراعي بجوار إحدى الترع، بالقرب من قرية دنفيق بمركز نقادة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق التى كلفت المباحث بكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن الجثة لشخص يدعى س. ع، 57 عامًا، ومقيم بقرية كوم الضبع التابعة لمركز نقادة، ومتزوج من 3 سيدات.

كما تبين أن المجني عليه باع، قبل وقوع الجريمة بأيام، منزلًا لابنة شقيقه مقابل 250 ألف جنيه، وعندما علمت زوجته الأخيرة بالأمر، طالبته بالحصول على المبلغ، إلا أنه رفض، ما أدى إلى نشوب خلافات ومشاحنات بينهما، جعلها تبيت النية للانتقام.

 أقراص مخدرة

وأوضحت التحريات، أن المتهمة قررت التخلص من زوجها، فاستعانت بـ 4 أقراص مخدرة، وقدمتها له عن طريق التحايل، حتى استغرق في النوم، ثم أحضرت ساطورًا واعتدت عليه، قبل أن تقطع جثمانه إلى عدة أجزاء، وتضعه داخل جوال، ثم تخفيه أسفل سلم المنزل، حيث ظل مدفونًا لنحو 10 أيام دون اكتشاف الجريمة.

وبعد أيام من تغيب المجنى عليه، طلبت ابنة شقيقه، التي اشترت المنزل، إخلاءه تمهيدًا لهدمه وإعادة بنائه، فخشيت الأخيرة من انبعاث رائحة الجثة المدفونة أسفل السلم، وانكشاف أمرها، فقررت استخراج الجوال ونقله داخل سيارة "كبود"، ثم إلقاءه بالقرب من إحدى الترع بقرية دنفيق، في محاولة للتخلص من الجثة وإبعاد الشبهات عنها.

وتمكنت أجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف كافة ملابسات الحادث.

قنا أقراص منومة جثة مسن خلافات مالية مركز نقادة قرية دنفيق أخبار قنا

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