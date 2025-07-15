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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حاكم كنتاكي: لا أستبعد الترشح لرئاسة أمريكا في 2028.. وهدفي توحيد البلاد

حاكم كنتاكي
حاكم كنتاكي
القسم الخارجي

أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، آندي بيشير، أنه لا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2028، مشيراً إلى أنه قد "ينظر في الأمر" إذا شعر بأنه الشخص القادر على توحيد الأمريكيين في ظل الانقسام السياسي الحاد.

وفي مقابلة مع برنامج "Meet the Press" على قناة "إن بي سي نيوز"، قال بيشير المنتمي للحزب الديمقراطي: "قبل عدة سنوات، لم يكن هذا الأمر مطروحًا بالنسبة لي، لكنني لا أريد أن أترك بلداً منقسماً لأطفالي أو لأطفال الآخرين. وإذا وجدت نفسي مؤهلاً لأن أكون صوت الوحدة، فسأفكر جدياً في الترشح".

ويعد بيشير، الذي انتُخب لأول مرة حاكماً لكنتاكي في 2019 ثم أعيد انتخابه عام 2023، من بين القلة من الديمقراطيين الذين نجحوا في إدارة ولايات ذات ميول جمهورية واضحة، إذ حصل الرئيس السابق دونالد ترامب على 64.5% من أصوات الولاية في انتخابات 2024، وفقاً لوساءل الإعلام الأمريكية.

وعندما طُرح عليه سؤال مباشر حول نواياه للترشح للرئاسة، أكد بيشير أن ما يركّز عليه حالياً هو أن يكون "صوتاً عقلانياً يجمع الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين معاً"، مضيفاً: "لقد أصبحت البلاد شديدة الانقسام، ويبدو أننا عالقون في صراع دائم بين (نحن) و(هم). علينا التركيز على القضايا الجوهرية التي تمس حياة كل أمريكي، ونتقدم كأمة نحو الأمام، لا إلى اليمين ولا إلى اليسار".

وفي إشارة جديدة إلى طموحه الرئاسي، قال بيشير: "ما أفعله الآن هو التحدث باسم شعبي وباسم الأمريكيين كافة. لكنني في النهاية، قد أنظر في أمر الترشح إذا شعرت بأنني الشخص القادر على ذلك".

ويُعد بيشير واحداً من عدد من الشخصيات الديمقراطية التي يُنظر إليها كمرشحين محتملين لانتخابات 2028، خاصة بعد بدء بعضهم زيارة ولايات تشهد انتخابات تمهيدية مبكرة. ومن المقرر أن يزور بيشير ولاية ساوث كارولاينا قريباً، على غرار زيارة سابقة لحاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، أحد أبرز الأسماء المتداولة كمرشح رئاسي محتمل.

وفي تصريحات سابقة لشبكة "سي.إن إن"، عبّر بيشير عن موقف مشابه بقوله: "لا أريد أن أترك بلداً منقسماً لأطفالي أو لأي شخص آخر". وختم بالقول: "ما أراه ضرورياً لعام 2028 هو مرشح يستطيع رأب الصدع وجمع شمل الأمة. وعندما يحين الوقت، سأفكر ملياً إن كنت أنا ذلك الشخص أم هناك من هو أكثر ملاءمة لهذا الدور".

حاكم ولاية كنتاكي توحيد الأمريكيين آندي بيشير Meet the Press الديمقراطيين انتخابات 2024

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