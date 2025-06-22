مهاجما النائب الجمهوري توماس ماسي .. ترامب: ليس منّا.. ويصطف مع أعداء أمريكا

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومًا حادًا على عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي، متهمًا إياه بـ"التصويت ضد مصالح أمريكا"، ومزاعم بميله إلى مواقف متسامحة تجاه إيران، في خضم التصعيد العسكري الذي قادته واشنطن ضد منشآت نووية إيرانية، فجر اليوم الأحد.

قال ترامب في في تدوينة نارية على منصة “تروث سوشيال”، إن ماسي "يزعم الانتماء إلى حركة MAGA، لكنه في الحقيقة ليس كذلك"، مؤكدًا أن الحركة "لا تريده، لا تعرفه، ولا تحترمه".

وأضاف: "إنه مجرد مستعرض يبحث عن الأضواء، يصوّت بالرفض على كل شيء تقريبًا، مهما كان مفيدًا، ويتعامل كأنه إنجاز أن تملك إيران سلاحًا نوويًا بينما تصرخ (الموت لأمريكا) في كل فرصة".

وأشار ترامب إلى أن ماسي "لا يحترم الجيش الأمريكي، ولم يُثنِ على العملية العسكرية الناجحة التي نفذتها قواتنا ليلة أمس في إيران، والتي منعت طهران من امتلاك القنبلة النووية"، معتبرًا أن العملية كانت "نجاحًا باهرًا واستثنائيًا".

جاءت تصريحات ترامب بعد عملية عسكرية أمريكية واسعة النطاق استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، عبر قنابل خارقة للتحصينات من طائرات B-2، وصفها البنتاجون بأنها "أعادت البرنامج النووي الإيراني سنوات إلى الوراء". وقد لاقت العملية إشادات داخلية واسعة من الجمهوريين، بينما عبّر عدد من الديمقراطيين والجمهوريين الليبراليين عن قلقهم من تجاوز الرئيس للصلاحيات دون موافقة الكونجرس.

وفي لهجة تصعيدية، اتهم ترامب النائب ماسي بأنه "يدافع عن إيران التي قتلت وأصابت آلاف الأميركيين"، مستشهدًا بأزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية بطهران عام 1979.

وأضاف: "ماسي لا يدرك أن إيران كانت ستستخدم السلاح النووي لو حصلت عليه، وقد أخرجناه من أيديهم الليلة الماضية".

كما وصف ترامب ماسي بأنه "نسخة شابة من السيناتور راند بول، يصوّت بالرفض على كل شيء، ولا يفهم كيف يضع أميركا أولاً".

واختتم ترامب رسالته بالإعلان عن نيته دعم مرشح جديد ضد توماس ماسي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية كنتاكي، قائلاً: "الخبر السار أن لدينا وطنيًا أمريكيًا رائعًا سيترشح ضده، وسأذهب إلى كنتاكي بنفسي لأدعمه بكل قوة".

وأكّد أن حركة ماجا MAGA "ليست موطنًا للسياسيين الكسالى أو عديمي الإنتاجية"، مضيفًا: "ماسي خاسر يجب التخلص منه، تمامًا كما نتخلص من الطاعون".

ويُعرف توماس ماسي بمواقفه المحافظة المتشددة ضد التوسع في صلاحيات السلطة التنفيذية، وكان من بين الأصوات النادرة في الكونغرس التي عارضت استخدام القوة العسكرية دون تفويض صريح. وقد سبق أن صوّت ضد حزم إنفاق عسكري وضد قوانين المراقبة الإلكترونية، ما يجعله موضع انتقاد من صقور الحزب الجمهوري.