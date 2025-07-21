أمريكا تضغط من أجل اتفاق تجاري مع أوروبا وترامب يلوّح برسوم شبه حتمية

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الأحد، إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، رغم اقتراب مهلة الأول من أغسطس التي وصفها بـ"الصعبة" لبدء تطبيق الرسوم الجمركية.

وأوضح لوتنيك في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، أنه أجرى اتصالًا مع المفاوضين التجاريين الأوروبيين أظهر وجود "مجال واسع للتفاهم"، مؤكدًا: "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكبر شريكين تجاريين في العالم، يتحدثان مع بعضهما البعض، سنتوصل إلى اتفاق، أنا واثق من أننا سنبرم اتفاقًا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، في 12 يوليو، بفرض رسوم جمركية تبلغ 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من مطلع أغسطس، بعد فشل مفاوضات استمرت أسابيع مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

تهديدات بالرسوم

وصف لوتنيك موعد الأول من أغسطس بـ"الموعد النهائي الصعب"، مشددًا على أنه "ستُطبق الرسوم الجمركية الجديدة، لكن لا شيء يمنع الدول من التفاوض معنا بعد هذا الموعد".

وأضاف: "سيدفعون الرسوم في الأول من أغسطس.. تذكروا، يدفع العالم الآن 10%، والصين، والاتحاد الأوروبي 30% وهذا هو الوضع الحالي، هذا سيُسد عجزنا، وسيجعل أمريكا أقوى". وأوضح أن الدول الكبرى ستدفع رسومًا أعلى من الدول الصغيرة، التي يُرجّح أن تبقى رسومها عند حدود 10%.

وردًا على احتمال تحميل الشركات الأمريكية المستهلكين هذه التكاليف عبر رفع الأسعار، قال لوتنيك: "المثير للاهتمام هو القلق بشأن المستوردين، لكن ماذا عن الأشخاص الذين يبنون ويوظفون الأمريكيين هنا؟".

وأردف: "من يصنعون السيارات في أمريكا لا يدفعون رسومًا على الإطلاق. ترامب دائمًا ما يردد: من يبني في أمريكا لا يدفع رسومًا".

وأشار الوزير إلى أن فكرة أولوية المستوردين على العاملين الأمريكيين "خاطئة تمامًا"، مضيفًا: "الأمريكيون يستحقون أفضل الوظائف في العالم، وهذا ما يسعى دونالد ترامب لتحقيقه".

رد أوروبي محتمل

وأكّد لوتنيك أن ترامب سيوفر فرصًا استثمارية للمواطنين الأمريكيين تصل إلى 400 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%، على حد تعبيره.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد ذكرت، الجمعة، أن ترامب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية لا تقل عن 15% إلى 20% في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مع تمسكه بنسبة 25% على قطاع السيارات، رغم العرض الأوروبي الأخير لتخفيض الرسوم.

من جانبها، نقلت وكالة "بلومبرج" أن الاتحاد الأوروبي أعد قائمة ثانية من التدابير المضادة تستهدف سلعًا أمريكية تصل قيمتها إلى 84 مليار دولار، ملوّحًا بالرد في حال مضي الولايات المتحدة قدمًا في فرض الرسوم مطلع أغسطس.