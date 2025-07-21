بتكلفة 10ملايين جنيه.. إنشاء كوبرى جديد لخدمة أهالي ابو حماد

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها لتسريع وتيرة العمل بها لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

ومن جانبه قام المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة أبو حماد، بالمتابعة الميدانية للاطمئنان علي انتظام سير أعمال إنشاء كوبرى المركز والذي يعد أحد المشروعات التنموية الهامة التي تستهدف تحسين حركة المرور وتيسير التنقل بين المناطق داخل المدينة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة ابوحماد ان الكوبري مقام بتكلفة بلغت ١٠ مليون و٣٥٠ ألف جنيهاً وبنسبة تنفيذ وصلت إلى ٣٠٪ حتي تاريخه.

وشدد رئيس المركز علي الشركات المسند إليه الأعمال بضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، وسرعة إزالة أي معوقات قد تؤثر على انتظام العمل.

أكد محافظ الشرقية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتلبية طموحات المواطنين، تماشياً مع رؤية الدولة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.