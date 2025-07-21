طليقة تامر حسنى تثير الجدل في أحدث إطلالة

نشرت بسمة بوسيل ، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت بسمة بوسيل ، بفستان حمالات باللون البينك .

وتتميز طليقة تامر حسني، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد طليقة تامر حسني ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.