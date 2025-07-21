رغم رفض عرضين.. بايرن ميونخ يرفض الاستسلام في صفقة لويس دياز

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، أن نادي بايرن ميونخ الألماني يصر على التعاقد مع الكولومبي لويس دياز، نجم ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “من المقرر أن يتقدم بايرن ميونخ بعرض جديد لضم لويس دياز في الأيام المقبلة، وهو لا يزال هدفهم الأول”.

ليفربول يرفض عرضين من بايرن ميونخ

كانت صحيفة صحيفة “آس” الإسبانية، ذكرت أن إدارة بايرن ميونيخ عازمة على إتمام صفقة لويس دياز، حيث يثق في عودة ليفربول إلى المفاوضات بعد توصله إلى اتفاق مع الجناح لتوقيع عقد حتى عام 2029 مقابل 14 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت سنوية.

ورفض ليفربول عرضين من بايرن ميونخ للتعاقد مع لويس دياز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يذكر أن لويس دياز ضمن أولويات برشلونة أيضًا هذا الصيف، قبل أن ينجح النادي الكتالوني مؤخرًا في الاتفاث مع ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، لضمه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.



