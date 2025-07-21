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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بدون مكياج.. ناهد السباعي بإطلالة ناعمة من عطلتها الصيفية

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة ناهد السباعى، جمهورها صورا جديدة لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ناهد السباعى، فى الصور بإطلالة بسيطة ناعمة من عطلتها الصيفية، مما حازت الصورة على إعجاب وتفاعل متابعيها.


كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعتها دون التكلف في وضع مستحضرات التجميل وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وكانت كشفت ناهد السباعي، عن دخولها مجال الانتاج التليفزيوني خلال الفترة الماضية.

وقالت ناهد السباعي، فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد: هناك أعمال بالفعل كانت لدي والدتي المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي جيدة للغاية وكانن متحمسة لها، أتمني أن أقوم بإنتاجها فى يوم ما.

ناهد السباعي اطلالات النجوم صور ناهد السباعي

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