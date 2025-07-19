وكالة الطاقة الذرية: اندلاع حريق قرب محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم ، عن اندلاع حريق غابات على مقربة من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، مؤكدة أنه لا يشكل في الوقت الراهن أي خطر على سلامة المنشأة.

وذكر تقرير صادر عن الوكالة أن فريقها المتواجد في الموقع أفاد برؤية أعمدة من الدخان ناجمة عن حريق شب في منطقة غابات تقع على مسافة آمنة من المحطة، التي لا تزال تحت السيطرة الروسية منذ بداية الحرب.

وأوضح التقرير أن "الحريق لا يؤثر حاليًا على الأنظمة الأساسية أو على مستويات الإشعاع في المحطة"، مشددًا على أن "الوضع يخضع للمراقبة الدقيقة بالتعاون مع السلطات المختصة".

وتعد محطة زابوريجيا، وهي الأكبر في أوروبا، محورا رئيسيًا للقلق الدولي بسبب قربها من جبهات القتال واستمرار التوترات العسكرية في المنطقة. وتواصل الوكالة إرسال فرق مراقبة بشكل دائم لضمان الالتزام بمعايير السلامة النووية.