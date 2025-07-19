الدفاع الروسية: القضاء على 1195 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن القوات استهدفت بأسلحة عالية الدقة مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا التي تنتج مكونات الصواريخ.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها أنه تم القضاء على نحو 1195 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات المسلحة الروسية على مختلف محاور القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن القوات الروسية تستهدف مركزا أوكرانيا للتجنيد ومؤسسة لإصلاح الطائرات.

وفي وقت سابق من اليوم "السبت"، شنت القوات الروسية هجوما بطائرات مسيرة على ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود ما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى سكني متعدد الطوابق ومقتل أحد السكان، وفقا لما قاله جينادي تروخانوف رئيس بلدية أوديسا.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، تمكنت من تدمير 71 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.