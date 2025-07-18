لا تراجع عن قصف أوكرانيا ..أول تعليق روسي على عقوبات الاتحاد الأوروبي

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف ان دحر نظام كييف مستمر رغم موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا.

كما شدد مدفيديف علي أن روسيا يجب أن تتبع مسار الابتعاد الأقصى عن الاتحاد الأوروبي، مشيرا الي روسيا ستقصف أهدافا على الأراضي الأوكرانية بما في ذلك كييف بقوة متزايدة.

واعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة ضد عدة ضباط في الاستخبارات العسكرية الروسية

ومنذ قليل أعلن الاتحاد الاوربي خفض سقف سعر برميل النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل بجانب حظر استخدام البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

جاء ذلك ضمن تفاصيل الحزمة 18 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

كما تم فصل 22 بنكا روسيا إضافيا عن نظام "سويفت" المالي

وتوسيع قيود التصدير بواقع 2.5 مليار يورو بالإضافة الي فرض حظر كامل على استيراد المنتجات النفطية المشتقة من النفط الروسي في الاتحاد الأوروبي

كما تم فرض إجراءات ضد السفن "المرتبطة بروسيا"، بالإضافة الي حماية بلجيكا من الدعاوى القضائية المحتملة بسبب الأصول الروسية المجمدة.