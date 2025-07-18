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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن تدمير 73 مسيرة أوكرانية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام روسية بأن منظومة الدفاعات الجوية الروسية نجحت في تدمير  73 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الساعات الماضية.

أعلنت روسيا، الخميس، استعدادها للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدة أن الوفد الروسي جاهز للتوجه إلى إسطنبول لعقد الجولة الثالثة من الحوار، في وقت اتهمت فيه موسكو كييف بالمماطلة وعدم الجدية في دفع مسار التفاوض إلى الأمام.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، إن بلادها "منفتحة على مواصلة الحوار مع الجانب الأوكراني"، مضيفة: "الوفد الروسي مستعد للسفر إلى إسطنبول للمشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات. نأمل أن تلتزم كييف بالاتفاقيات المبرمة وأن تواصل عملية التفاوض".

غياب المبادرة من الجانب الأوكراني
وأشارت زاخاروفا إلى أن أوكرانيا لم تتقدم بأي طلب رسمي لعقد جولة جديدة من المفاوضات، مضيفة أن "التأخير أو التهرب من الدخول في مفاوضات مباشرة يثير تساؤلات حول نوايا كييف الحقيقية"، وفق تعبيرها.

وجاءت التصريحات الروسية في وقت تتصاعد فيه التوترات مجددًا على عدة جبهات شرقي أوكرانيا، وسط تبادل للاتهامات بشأن خرق اتفاقات وقف إطلاق النار الجزئية وعرقلة المبادرات الإنسانية التي تم الاتفاق عليها سابقًا.

جولتان سابقتان بوساطة تركية
وتأتي الدعوة الروسية الجديدة بعد مرور أكثر من شهر على انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات بين الطرفين، التي جرت في إسطنبول في الثاني من يونيو الماضي. 

وسبقتها جولة أولى في 16 مايو، وأسفرتا عن اتفاقات محدودة أبرزها تسليم جثامين ستة آلاف جندي أوكراني جرى تجميدهم في مناطق المواجهة، إلى جانب تبادل عدد من الأسرى المصابين بأمراض خطيرة أو دون سن الخامسة والعشرين.

روسيا أوكرانيا منظومة الدفاعات الجوية مسيرة أوكرانية تركيا

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