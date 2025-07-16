نشرة أخبار العالم| مسئول أمريكي يعد بتفكيك الأونروا.. أزمة خطيرة بسبب انتحار الجنود الإسرائيليين.. قرار خطير من الاحتلال بشأن الحرم الإبراهيمي.. وترامب يشحن الأسلحة إلى أوكرانيا والناتو سيدفع ثمنها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

الولايات المتحدة تخطط لبناء منشأة لصيانة القوارب قرب بحر الصين الجنوبي

تخطط الولايات المتحدة لبناء منشأة لصيانة القوارب في مفرزة بحرية فلبينية بالقرب من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

أصدرت قيادة أنظمة هندسة المرافق البحرية الأمريكية الأسبوع الماضي مناقصة عامة لتصميم وبناء المنشأة الجديدة في خليج أويستر بمقاطعة بالاوان الغربية، وفقًا لبيان صدر عن سفارة واشنطن في مانيلا يوم الأربعاء.

مرشح ترامب لمنصب سفير الأمم المتحدة يقول إنه سيعمل على تفكيك الأونروا

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، مايك والتز، لأعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع أمس الثلاثاء بأنه سيعمل على تفكيك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إذا تم تأكيد تعيينه سفيرًا لإدارة ترامب لدى الأمم المتحدة.

وقال والتز: "يجب تفكيك الأونروا في غزة، بتورط موظفيها في هجوم 7 أكتوبر، ومدارسها التي تُدرّس الكراهية المعادية للسامية"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

انتحا.ر الجنود الإسرائيليين.. أزمة بين الكنيست وجيش الاحتلال بسبب تفاقم الظاهرة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن تسعة أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست وجّهوا رسالةً أمس الثلاثاء إلى رئيس اللجنة، يولي إدلشتاين، مطالبين بإجراء نقاش فوري حول ما وصفوه بارتفاع حاد ومقلق في حالات انتحار الجنود الإسرائيليين.

جاءت الرسالة، التي بادرت بها عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، في أعقاب تقريرٍ كشف عن رفض جيش الاحتلال تقديم أرقام محدثة عن حالات انتحار الجنود الإسرائيليين، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

سحب صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى المجلس اليهودي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء أن دولة الاحتلال اتخذت خطوة تاريخية غير مسبوقة لتغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي بالخليل في الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم أن دولة الاحتلال اتخذت قرار بسحب صلاحيات من بلدية الخليل ونقلها للمجلس اليهودي بمستوطنة كريات أربع.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها تغييرات كبيرة في الحرم الإبراهيمي منذ عام 1994.

أولمرت: لا بديل عن حل الدولتين حتى لو كان مؤلما للإسرائيليين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، اليوم الأربعاء إنه لا بديل عن حل الدولتين حتى لو كان مؤلما للإسرائيليين.

وأوضح أولمرت في تصريحات لفضائية "العربية" أن إسرائيل تحتاج إلى انتخابات مبكرة لإنهاء أزمتها السياسية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يوافق على طلب حركة حماس بوقف دائم لإطلاق النار في غزة ما يعقد التوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة.

ترامب: تم شحن الأسلحة إلى أوكرانيا والناتو سيدفع ثمنها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أنه تم شحن الأسلحة لإرسالها إلى أوكرانيا، مضيفا أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيدفع للولايات المتحدة ثمن هذه الأسلحة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام، معربا عن أمله في أن يتحرك نحو ذلك خلال مهلة الخمسين يوما.

خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي لمحيط مطار الثعلة بالسويداء جنوب سوريا

أعلنت وسائل إعلام سورية اليوم الأربعاء عن وقوع خسائر بشرية من جراء شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 غارات جوية على محافظة السويداء جنوب سوريا.

وأوضح التلفزيون السوري أن جيش الاحتلال استهدف في قصفه محيط مطار الثعلة بريف السويداء، بالإضافة إلى منطقة الشقراوية.

انفراجة في مفاوضات هدنة غزة بشأن الانسحاب الإسرائيلي

كشف مسئول إسرائيلي عن حدوث انفراجة مفاوضات هدنة غزة، التي تجري في العاصمة القطرية الدوحة ودخلت أسبوعها الثاني في محاولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت القناة الـ13 الإسرائيلية نقلا عن المسئول الذي لم تكشف هويته، أن "تل أبيب وافقت على انسحاب أوسع من قطاع غزة، وأبدت مرونة للتوصل إلى اتفاق جديد".

الولايات المتحدة وحلفاؤها يتفقون على فرض عقوبات صارمة ضد إيران بهذا الموعد

اتفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على أن إيران ستواجه عقوبات صارمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي بحلول نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأفاد موقع أكسيوس نقلاً عن ثلاثة مصادر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اتفقوا في مكالمة هاتفية على تحديد نهاية أغسطس كموعد نهائي فعلي للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.