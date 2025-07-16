أولمرت: لا بديل عن حل الدولتين حتى لو كان مؤلما للإسرائيليين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، اليوم الأربعاء إنه لا بديل عن حل الدولتين حتى لو كان مؤلما للإسرائيليين.

وأوضح أولمرت في تصريحات لفضائية "العربية" أن إسرائيل تحتاج إلى انتخابات مبكرة لإنهاء أزمتها السياسية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يوافق على طلب حركة حماس بوقف دائم لإطلاق النار في غزة ما يعقد التوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أن حرب غزة يجب أن تنتهي الآن، ويصعب تصديق إمكانية تخلي حماس عن الأسرى لأنهم نقطة قوتها الوحيدة.

وتجري حاليا مفاوضات في الدوحة بشأن الهدنة في غزة، حيث كشف مسئول إسرائيلي عن حدوث انفراجة بعد موافقة تل أبيب على انسحاب أوسع من قطاع غزة، وأبدت مرونة للتوصل إلى اتفاق جديد.