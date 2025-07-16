سحب صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى المجلس اليهودي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء أن دولة الاحتلال اتخذت خطوة تاريخية غير مسبوقة لتغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي بالخليل في الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم أن دولة الاحتلال اتخذت قرار بسحب صلاحيات من بلدية الخليل ونقلها للمجلس اليهودي بمستوطنة كريات أربع.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها تغييرات كبيرة في الحرم الإبراهيمي منذ عام 1994.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث تعرضت مناطق متفرقة لحملة اقتحامات واسعة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة التهجير القسري الممنهج بحق المقدسيين، في ظل امتناع بلدية الاحتلال عن منح تراخيص بناء للفلسطينيين، وفرض تكاليف باهظة على من ترفض تنفيذ الهدم الذاتي.