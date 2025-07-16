حالته حرجة.. جندي إسرائيلي حاول الانتحا.ر بإطلاق النار على نفسه

أُصيب جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح خطيرة في حادثة محاولة انتحار على ما يبدو في وقت سابق من اليوم.

وأعلن جيش الاحتلال العثور على الجندي المظلي الذي كان يتدرب مصابًا بطلق ناري على ما يبدو في قاعدة تدريب جنوب إسرائيل، بحسب ما أوردته صحيفة هاآرتس.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه نُقل إلى المستشفى وأُبلغت عائلته بالحادث، مضيفا أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقًا في الحادث، وستُحال نتائجه إلى المدعي العام العسكري للمراجعة.

وفي حادثين منفصلين، توفي جنديان يُشتبه في انتحارهما، وشهد جيش الاحتلال ارتفاعًا في حالات الانتحار بين الجنود خلال الحرب الدائرة.