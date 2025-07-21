لزيادة إنتاجية الأعلاف الخضراء..نصائح مهمة يجب مراعاتها الفترة المقبلة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها.

تمثلت التوصيات في:

أولًا: البرسيم المسقاوي:

• يتم نقل البذور بعد الغربلة والتنقية إلى أماكن البيع والتوزيع.

ثانيًا البرسيم الحجازي:

• يتم حصاد البرسيم الحجازي لغرض الحصول على بذرة منه في آخر يوليو في الحقول المخصصة لإنتاج البذرة.

• يتم أخذ حشه من الحقول الغير مخصصة لإنتاج البذرة.

ثالثًا: محاصيل العلف الصيفية:

• يتم أخذ الحشة الثانية في الزراعات المبكرة وإعطاء جرعة السماد الأزوتي بعد الحش ثم الري.