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هل تصل إلى 400 جنيه؟.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل تصل إلى 400 جنيه؟.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير

حديقة الحيوان بالجيزة
حديقة الحيوان بالجيزة
شيماء مجدي

تتجه الأنظار الآن نحو حديقة الحيوان بالجيزة والتى من المنتظر افتتاحها خلال سبتمبر 2025 ، حيث تكشف الحديقة عن وجه جديد من التطوير ليصبح مكانا أكثر تميزا وجذبا من قبل ، ولكن يظل السؤال المتعلقة هنا كم ستكون سعر تذكرة حديقة الحيوان. 

سعر تذكرة حديقة الحيوان 

وانتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن سعر التذكرة سيصل إلى 400 جنيهًا. 
 

وفى هذا الصدد ،صرح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  بأنه لم يتم حتى الآن مناقشة سعر تذكرة حديقة الحيوان، وغير حقيقي أن يصل سعر التذكرة إلى 400 جنيهًا.

وقال "فاروق" خلال تصريحات له،  إن الدولة مهتمة بالمواطن البسيط، ومهتمة بتطوير حديقة الأورمان والأسماك أيضًا.

موعد افتتاح حديقة الحيوان 

وأضاف "وزير الزراعة "  أن حديقة حيوان الجيزة سيتم افتتاحها رسميًا في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء عمليات التطوير الشامل والتحديث التي تشهدها الحديقة حاليًا.

وأوضح أن تطوير الحديقة يضمن تقديم تجربة ترفيهية وتعليمية راقية تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال.

وأكد وزير الزراعة أن حديقة حيوان الجيزة بعد التجديد ستكون مفخرة لكل المصريين، من حيث الشكل والمحتوى والخدمات المقدمة للجمهور.

وعلى نفس السياق، أكد أليان هيوسكو، مدير حديقة الحيوان والأورمان بالجيزة، أن إدارة الحديقة حرصت على أن تكون أسعار الدخول في متناول جميع فئات المجتمع، منوهًا بأنه كان هذا جزء من تفكيره خلال فترة تطوير الحديقة.

وتابع: «نريد أن تكون الحديقة وجهة مفتوحة لجميع المواطنين بكل فئاتهم، هو من في بيئة ترفيهية وتعليمية تحترم الإنسان والحيوان على حد سواء»، منوهًا بأن حديقة الحيوان بالجيزة من أعظم وأكبر حدائق الحيوان في العالم، مشيرًا إلى أن تطويرها يأخذ وقتًا طويلًا لكنه يستحق.
 

زيارة حديقة الحيوان 

ولفت إلي أن الأسعار لن تكون باهظة، ولا أحد سيُحرم من زيارة الحديقة بسبب تكلفة التذاكر، في خطوة تستهدف جعل الحديقة مساحة متاحة للجميع دون استثناء.
 

تطوير حديقة الحيوان 


وخلال التطوير سيتم ربط الحديقتين، الحيوان والأورمان، بالجيزة  بنفق لتوفير تجربة سلسة وشاملة للزوار، كما  ستتم إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات، وتطوير كافة الممرات مع الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي لجميع المعالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة. 

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