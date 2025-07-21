طرح برومو بتسأل ليه للمطرب محمد قماح

طرح محمد قماح البرومو التشويقي لاغنيته الجديدة بتسأل ليه والتي تشهد عودة قويه له بعد غياب دام لمدة عامين وقد تعاون في أغنية بتسأل ليه مع الشاعر محمد السوكني والحان وتوزيع محمد قماح .

و خضع خلال البرومو التشويقي لجلسه تصوير خاصه ظهر فيها بلوك مختلف وجديد .

يذكر ان اخر اعمال محمد قماح كان اغنيه انا مش نجيب ساويرس و والتي قدم منها ايضا ريميكس مع فنان عالمي اسمة سوبر ساكو كما تعاون ايضا مع الكابو حميد الشاعري في دويتو اغنية ويلي والتي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها .

ومن المقرر ان يعلن قماح خلال الفترة القادمة عن العديد من المفاجأت الفنية قريبا