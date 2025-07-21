بالأحمر.. سلمى أبو ضيف تخطف أنظار جمهورها

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها صورا جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و تألقت سلمي أبو ضيف بإطلالة جذابة مرتدية فستانا طويلا باللون الأحمر ،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

و كانت قد صرحت الفنانة سلمى أبو ضيف إنها لا تعترف بفترة الخطوبة، وأنها تزوجت زواجا مدنيا، وعقب ذلك اتخذ الأمر مسارة الطبيعي بطرق الزواج المصرية.





زواج سلمى أبو ضيف

وأضافت الفنانة سلمى أبو ضيف خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “صاحبة السعادة” والمذاع عبر قناة “دي إم سي” أنها كانت تتمنى إقامة حفل زفاف، وأنها تزوجت دون تنظيم حفل.

الاختيار الصحيح

وأشارت إلى أن من أحد أهم الأسباب التي دفهتها للزواج هو “الإنجاب” وأن يكون لديها أسرة، لكنها كانت تعتمد في المقام الأول على الاختيار الصحيح.

الأسرة هي الأساس

وأكدت على ان الأسرة هي الأساس، وعقب التقدم في السن لن يبقى سوى الأبناء والأسرة.