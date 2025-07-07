سلمى أبوضيف: لا اعترف بفترة الخطوبة.. وهدفي تكوين أسرة

قالت الفنانة سلمى أبو ضيف إنها لا تعترف بفترة الخطوبة، وأنها تزوجت زواجا مدنيا، وعقب ذلك اتخذ الأمر مسارة الطبيعي بطرق الزواج المصرية.

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زواج سلمى أبو ضيف

وأضافت الفنانة سلمى أبو ضيف خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “صاحبة السعادة” والمذاع عبر قناة “دي إم سي” أنها كانت تتمنى إقامة حفل زفاف، وأنها تزوجت دون تنظيم حفل.

الاختيار الصحيح

وأشارت إلى أن من أحد أهم الأسباب التي دفهتها للزواج هو “الإنجاب” وأن يكون لديها أسرة، لكنها كانت تعتمد في المقام الأول على الاختيار الصحيح.

الأسرة هي الأساس

وأكدت على ان الأسرة هي الأساس، وعقب التقدم في السن لن يبقى سوى الأبناء والأسرة،