وزني وصل 70 كيلو.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل لأول مرة عن تجربة الحمل والولادة

تصدرت الفنانة سلمى ابو https://youtube.com/shorts/lGHGtdtYUKkضيف محركات البحث جوجل بعد حديثها عن تجربة الحمل والولادة وانجابها طفلتها الأولى صوفيا.

قالت سلمى أبو ضيف خلال استضافتها في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية اسعاد يونس ‎ "ولادتي لابنتي كانت لحظة ماتتنسيش ومكنتش مصدقة خاصة ان دي المرة الأولى اللي بأشعر فيها بعاطفة الأمومة”.



وعن خوفها من الدخول في مرحلة اكتئاب ما بعد الولادة قالت وعدت نفسي بعدم الدخول في مرحلة الإكتئاب ما بعد الولادة ودعيت ربنا كتير أنه مش عايزة أوصل للمرحلة دي، و عانيت من الخوف الزائد والقلق والتوتر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي

https://youtube.com/shorts/lGHGtdtYUKkhttps://youtube.com/shorts/lGHGtdtYUKk