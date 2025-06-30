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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سلمى أبو ضيف: شريهان رمز لا يقارن.. ونفسي أشوفها

شريهان
شريهان
منار نور

أعربت الفنانة سلمى أبو ضيف عن إعجابها الشديد بالنجمة الكبيرة شريهان، ووصفتها بأنها رمز لا يُقارن في عالم الفن والاستعراض، مؤكدة أنها تتمنى لقاءها يومًا ما.

وخلال لقائها مع برنامج «عرب وود»، قالت سلمى: "نفسي أعمل حاجة استعراضية، ومفيش حد بيعمل استعراض أسرع أو أجمل من شريهان.. وماظنش إن فيه حد جه ولا هييجي تاني زيها".

وأضافت بحماس وصدق: "عمري ما قابلتها، ونفسي أشوفها في حياتي".


وكان آخر أعمال النجمة شريهان العرض المسرحي "كوكو شانيل" الذي تم عرضه في عام 2021، وشاركها البطولة كل من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.

شريهان سلمي ابو ضيق الفنانة شريهان

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