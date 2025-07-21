تحذير | سلامة الغذاء تكشف معلومة صحية خطيرة عن تحضير الشاي

يلجأ الكثيرون لفنجان شاي سريع التحضير باستخدام "الكاتيل" الكهربائي، ظنًا أنه الحل العملي والسريع

لكن ما لا يعرفه معظمنا أن هذه العادة البسيطة قد تخفي وراءها خطرًا صحيًا صامتًا

التحذير المخفي في بخار الماء

بحسب مختصين في سلامة الغذاء، فإن استخدام غلاية ماء (كاتيل) من بلاستيك منخفض الجودة أو غير معتمد صحيًا يمكن أن يؤدي إلى تسرب مواد كيميائية خطيرة مثل "BPA" و"الفثالات" إلى الماء، والتي ترتبط بمشاكل هرمونية، وأضرار على الكبد والكلى، بل وحتى اضطرابات الإنجاب على المدى البعيد.

الغلي المتكرر: عادة بريئة بعواقب سامة

حتى وإن كانت الغلاية آمنة، فإن غلي الماء أكثر من مرة يضاعف من تركيز بعض المعادن السامة مثل الرصاص والزرنيخ الموجودين بنسب ضئيلة في مياه الصنبور. مع التكرار، قد تتراكم هذه المعادن في الجسم وتسبب إجهادًا للأعضاء الحيوية مثل الكبد والكلى.

هل ماء الشاي يظل نقيًا بعد كل غلي؟

العديد من الأشخاص لا يفرغون ما تبقى في الكاتيل بل يغليه مرة أخرى، وهذه العادة البسيطة قد تغيّر التركيب الكيميائي للماء، ما قد يُفقد الشاي فائدته بل ويجعله عبئًا على الجسم.

كيف تحمي نفسك؟

استخدم غلاية من ستانلس ستيل أو زجاج نقي فقط.

لا تغلي نفس الماء أكثر من مرة.

نظّف الكاتيل دوريًا من الترسبات.

استخدم ماءً مفلترًا إن أمكن.

المصدر the health site