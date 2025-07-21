قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو: جاهزون لردع كل من يهدد استقرار مصر
رئيس الوزراء الياباني مستمر في منصبه لمواجهة رسوم ترامب رغم خسارته في الانتخابات
الذروة بالليل.. تحذير رسمي للأرصاد من ظاهرة جوية
التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا
الوزراء: مصر حققت فائضا تجاريا مع 83 دولة تبادلت معها الأنشطة المختلفة
لاعب لوهافر الفرنسي ..شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي
رغم رفض عرضين.. بايرن ميونخ يرفض الاستسلام في صفقة لويس دياز
سبب اعتماد عيار 21 لتحديد نصاب الزكاة في الذهب.. الإفتاء توضح
القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي الودية ضد الملعب التونسي
لزيادة إنتاجية الأعلاف الخضراء..نصائح مهمة يجب مراعاتها الفترة المقبلة
هل ينتقل للأهلي؟.. أول تعليق من مدرب نانت بشأن مستقبل مصطفى محمد| خاص
جيش الاحتلال: تقليص قوات الاحتياط على الحدود مع لبنان وسوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شقيقة أحمد حلمي عن منى زكي: مين قلبه يطاوعه يعمل "حما" عليها

سالي حلمي
سالي حلمي
أحمد البهى

حلت سالي حلمي ، شقيقة الفنان أحمد حلمي، ضيفة علي برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا.

وكشفت سالي حلمي، عن تفاصيل علاقتها بزوجة شقيقها الفنانة مني زكي، حيث قالت: منى دي حبيبتي، مين قلبه يطاوعه يعمل حما على منى".

وتابعت سالي حلمي: ليست فقط فنانة جميلة بل أيضا زوجة رائعة وأم مثالية، مشيرة إلى أنها تمتلك قلب طيب وشخصية مريحة تجعل الجميع يحبونها بسهولة.

ومن ناحية آخرى، تنتظر مني زكي عرض فيلم الست، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: محمد فراج، عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، سيد رجب، وأحمد داود.

قصة فيلم الست بطولة مني زكي 

يركز فيلم الست، على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر، وهو “فرط نشاط الغدة الدرقية”، الذي أثر على حياتها الفنية، متسببًا في أعراض مثل جحوظ العينين.

كما يتناول الفيلم تحديها للمرض، خاصة أن الجراحة كانت العلاج الوحيد، وهو ما كان يمثل خطرًا على أحبالها الصوتية ومستقبلها الغنائي.

دراما مثيرة

وتظهر منى زكي، والتي تُجسد شخصية أم كلثوم، خلال أحداث فيلم "الست"، وهي تصعد إلى المسرح، لتقف أمام جمهورها، الذي جاء من مختلف المحافظات، بينما هي شاردة الذهن نوعًا ما، بسبب مخاوفها وقلقها من المرض، لتتذكر تفاصيل رحلتها، بالتزامن مع صعودها المسرح، وحماس الجمهور لاستقبالها وسماع صوتها، وذلك في إطار درامي مثير.

أحمد حلمي الفنان أحمد حلمي مني زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

حديقة الحيوان بالجيزة

هل تصل إلى 400 جنيه؟.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

القهوة

احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة.. تفاعل خطير يهدد صحتك

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يحسم جدل قائمة الأجانب بالأهلي في الموسم الجديد

محمد الصباحي

أول رد من محمد الصباحي بعد اعتزاله التحكيم

إيزاك

وكيل إيزاك يكشف حقيقة اقتراب اللاعب من الهلال السعودي

بالصور

تحذير | سلامة الغذاء تكشف معلومة صحية خطيرة عن تحضير الشاي

الكاتيل
الكاتيل
الكاتيل

شركات كبرى تدمر سياراتها الفاخرة بالمنشار الكهربائي.. ما السر؟

كورفيت
كورفيت
كورفيت

طليقة تامر حسنى تثير الجدل في أحدث إطلالة

طليقة تامر حسنى تثير الجدل باطلالتها
طليقة تامر حسنى تثير الجدل باطلالتها
طليقة تامر حسنى تثير الجدل باطلالتها

لا أحد يرغب في سيارات خارقة كهربائية.. ما السر؟

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد