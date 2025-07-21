شقيقة أحمد حلمي عن منى زكي: مين قلبه يطاوعه يعمل "حما" عليها

حلت سالي حلمي ، شقيقة الفنان أحمد حلمي، ضيفة علي برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا.

وكشفت سالي حلمي، عن تفاصيل علاقتها بزوجة شقيقها الفنانة مني زكي، حيث قالت: منى دي حبيبتي، مين قلبه يطاوعه يعمل حما على منى".

وتابعت سالي حلمي: ليست فقط فنانة جميلة بل أيضا زوجة رائعة وأم مثالية، مشيرة إلى أنها تمتلك قلب طيب وشخصية مريحة تجعل الجميع يحبونها بسهولة.

ومن ناحية آخرى، تنتظر مني زكي عرض فيلم الست، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: محمد فراج، عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، سيد رجب، وأحمد داود.

قصة فيلم الست بطولة مني زكي

يركز فيلم الست، على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر، وهو “فرط نشاط الغدة الدرقية”، الذي أثر على حياتها الفنية، متسببًا في أعراض مثل جحوظ العينين.

كما يتناول الفيلم تحديها للمرض، خاصة أن الجراحة كانت العلاج الوحيد، وهو ما كان يمثل خطرًا على أحبالها الصوتية ومستقبلها الغنائي.

دراما مثيرة

وتظهر منى زكي، والتي تُجسد شخصية أم كلثوم، خلال أحداث فيلم "الست"، وهي تصعد إلى المسرح، لتقف أمام جمهورها، الذي جاء من مختلف المحافظات، بينما هي شاردة الذهن نوعًا ما، بسبب مخاوفها وقلقها من المرض، لتتذكر تفاصيل رحلتها، بالتزامن مع صعودها المسرح، وحماس الجمهور لاستقبالها وسماع صوتها، وذلك في إطار درامي مثير.