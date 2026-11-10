انطلاق أعمال الجناح العربي للمناخ في COP31 بأنطاليا بـ84 فعالية

انطلقت أعمال الجناح العربي للمناخ في المنطقة الزرقاء بمركز أنطاليا للمعارض (الجناح B185)، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31).

وتنظم الجناح جامعة الدول العربية بالشراكة مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، ليكون منصة عربية مشتركة خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر.

ويستضيف الجناح 84 فعالية على مدى عشرة أيام عمل، بمشاركة دول عربية ومنظمات عربية متخصصة وهيئات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.

ويخصص البرنامج لكل يوم محوراً موضوعياً، يبدأ بالغذاء والزراعة والصحة، ثم الطاقة والنقل، وصفر نفايات، والمدن المرنة، والتمويل والتجارة، والتعليم والشباب، والعلوم والصناعة، والتكامل مع اتفاقيات ريو، والتنمية البشرية والاجتماعية، وينتهي بتعزيز وسائل التنفيذ.

مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين

وافتتح اليوم الأول بفعالية بعنوان «تحول النظم الغذائية وتحقيق العمل المناخي: من الطموح إلى الأثر»، شارك فيها خبراء من مركز تنسيق النظم الغذائية بالأمم المتحدة والإسكوا وصندوق المناخ الأخضر وجامعة الدول العربية.

وبحثت سبل إدماج النظم الغذائية في الخطط المناخية الوطنية، وتحويل الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل.

كما أقيمت فعالية بمناسبة مرور 25 عاماً على إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة عام 2001.

وشاركت فيها جمعية البيئة الكويتية، وسلطت الضوء على الآثار البيئية طويلة الأمد للنزاعات، وهي قضية ذات أولوية خاصة للمنطقة.

واختتم اليوم الأول بحلقة نقاشية حول إطلاق التمويل المناخي، بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ ومؤسسة KPMG، ركزت على متطلبات النفاذ إلى موارد الصندوق وإعداد مشروعات مؤهلة للتمويل.