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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مندوب ليبيا بالجامعة العربية : إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس خطوة مهمة تعكس عمق العلاقات المشتركة

مندوب ليبيا بالجامعة العربية
مندوب ليبيا بالجامعة العربية
أ ش أ

 أكد السفير عبد المطلب ثابت مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، أن إعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس تمثل خطوة دبلوماسية مهمة تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين ليبيا ومصر، وتؤكد حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم الاستقرار في المنطقة.

وقال السفير عبد المطلب ثابت- في تصريح حاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن عودة السفارة المصرية إلى ممارسة مهامها من طرابلس من شأنها أن تسهم في تعزيز التواصل الدبلوماسي، وتطوير العلاقات الثنائية، وتسهيل مصالح المواطنين، وفتح آفاق أوسع للتعاون السياسي والاقتصادي.

وتقدم ثابت بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على دعمه وحرصه على تعزيز العلاقات الليبية المصرية، كما ثمن جهود السيد الطاهر الباعور المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، في تسهيل الإجراءات وتوفير الظروف المناسبة لإعادة افتتاح السفارة، بما يعكس روح التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تمثل هذه الخطوة انطلاقة جديدة نحو مزيد من التقارب والتعاون الاستراتيجي بين ليبيا ومصر، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وكان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، قد قام أمس بإعادة افتتاح المقر التاريخي للسفارة المصرية في طرابلس.

ووصف الوزير عبد العاطي هذا المبنى التاريخي بأنه يمثل جزءا لا ينفصل عن ذاكرة مدينة طرابلس بما تتمتع به من عمق تاريخي ومكانة ثقافية، فهو شاهدٍ على تاريخها السياسي والدبلوماسي، كما تلتقي قيمته التاريخية مع ما تحمله العلاقات المصرية - الليبية من أواصر إنسانية وثقافية راسخة.

السفير عبد المطلب ثابت مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية تسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة إعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس

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