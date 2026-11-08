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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تنظم الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة

المنتدى العربي الصيني
المنتدى العربي الصيني
الديب أبوعلي

انطلقت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة، تحت شعار «الابتكار والاستثمار والأثر: نحو مرحلة جديدة من التعاون العربي الصيني»، بمشاركة وزراء الصحة وكبار المسؤولين والخبراء من الدول العربية والصين، وتستمر أعماله يومي 8 و9 نوفمبر 2026.

وينظم المنتدى قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ممثلاً في إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية ووزارة الصحة بجمهورية الصين الشعبية.

ويأتي انعقاد المنتدى في إطار حرص مجلس وزراء الصحة العرب على تعزيز أواصر التعاون العربي الصيني في المجال الصحي، وتطوير آليات الشراكة وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في دعم النظم الصحية وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة في الدول العربية والصين.

وافتتح أعمال المنتدى وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، ونائب وزير الصحة بجمهورية الصين الشعبية، إلى جانب المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

ويشارك في أعمال المنتدى وزير الصحة بالجمهورية اليمنية ووزير الصحة بدولة فلسطين، إضافة إلى كبار المسؤولين بوزارات الصحة في الدول العربية الأعضاء، ووفد صيني يضم مسؤولين بوزارة الصحة والجهات المعنية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والباحثين وممثلي المراكز البحثية المتخصصة ومركز الوقاية ومكافحة العدوى.

ويتناول المنتدى على مدار يومين عدداً من القضايا الصحية ذات الأولوية، في مقدمتها الأمن الصحي وتبادل الخبرات في التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية العامة، والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، والاستثمار في القوى العاملة الصحية من خلال بناء وتطوير الكوادر والمؤسسات القادرة على مواكبة تحديات المستقبل.

كما يناقش التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية ودورها في رسم مستقبل الرعاية الصحية، والطب التقليدي من خلال الربط بين الموروث الطبي والمعرفة العلمية والابتكار، فضلاً عن الصناعات الصحية والاستثمار في بناء سلاسل إمداد دوائية وطبية مرنة وقادرة على الصمود أمام الأزمات.

الابتكار والاستثمار والأثر

ومن المقرر أن تشهد جلسات المنتدى مناقشات موسعة بين الجانبين العربي والصيني حول هذه المحاور، بهدف تبادل الرؤى والخبرات واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة في المجال الصحي.

وعلى هامش المنتدى، يُقام للمرة الأولى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المعرض العربي الصيني للمستلزمات والتجهيزات الطبية والدوائية،

ومن المقرر أن يفتتحه الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير الصحة والسكان المصري، ونائب وزير الصحة الصيني.

ويمتد المعرض خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر 2026، لإتاحة الفرصة للوفود المشاركة في المنتدى، وكذلك المشاركين في الدورة العادية الخامسة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، والمؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية في البلدان العربية، والمقرر انعقادهما خلال الفترة نفسها، للتعرف على أحدث المنتجات والتقنيات والابتكارات في المجالين الطبي والدوائي، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة وتبادل الخبرات بين الشركات والجهات المعنية.

ويشارك في المعرض عدد من الشركات والمؤسسات الصينية العاملة في الصناعات الصحية، بما يتيح فرصة للتعرف على أحدث ما توصلت إليه هذه الصناعات وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين الجانبين.

ومن المنتظر أن تختتم أعمال المنتدى بإصدار إعلان مشترك بين الجانبين العربي والصيني، يتضمن التوجهات الرئيسية وخارطة طريق للتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الشراكة ويفتح آفاقاً أوسع للعمل المشترك في المجال الصحي. 

ومن المقرر رفع الإعلان إلى مجلس وزراء الصحة العرب في دورة قادمة للإحاطة به، والتأكيد على أهمية مخرجات المنتدى ودورها في دفع مسيرة التعاون العربي الصيني في المجال الصحي.

جامعة الدول العربية منتدى التعاون العربي الصيني وزارة الصحة والسكان وزراء الصحة العرب مجلس وزراء الصحة العرب الصين فلسطين وزراء الصحة الأمانة العامة

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