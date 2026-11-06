الجامعة العربية تدين الاعتداء على قوات حرس الحدود المصرية

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها للاعتداء المسلح الذي تعرضت له قوات حرس الحدود المصرية في المنطقة الجنوبية من البلاد، وأسفر عن استشهاد ضابطين أثناء تأديتهما واجبهما الوطني في التصدي لمحاولات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتتقدم الجامعة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعباً، وإلى القوات المسلحة المصرية وأسرتي الشهيدين، معربةً عن تضامنها الكامل مع مصر في هذا المصاب الأليم.

وتؤكد جامعة الدول العربية وقوفها الكامل إلى جانب جمهورية مصر العربية، ودعمها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددةً على أن أمن مصر واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.